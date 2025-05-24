Мозес Итаума сделал прогноз на реванш Усика с Дюбуа

Перспективный 20-летний британский тяжеловес Мозес Итаума дал свой комментарий по поводу предстоящего реванша между действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе Александром Усиком.

«Честно говоря, я думаю, Усик сделает с ним то же самое, что и в первом поединке. У него просто слишком высокий бойцовский IQ. Но фишка в том, что Даниэль Дюбуа — это просто мощная машина, не так ли? Так что я не знаю. Это может быть просто передача эстафеты. Не знаю… Сомневаюсь. Я хочу, чтобы победил Даниэль» — сказал Итаума на YouTube-канале промоутерской компании Фрэнка Уоррена.

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.