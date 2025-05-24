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Серхио Петтис назвал самого сложного соперника в своей карьере

Серхио Петтис назвал самого сложного соперника в своей карьере
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Бывший чемпион Bellator Серхио Петтис в одном из своих интервью рассказал, какой из соперников в его длительной карьере был самым сложным.

«Я провёл множество тяжёлых боёв в разные этапы своей карьеры. Я проводил бои с Генри Сехудо в 24 или 25 лет, когда ещё был недостаточно опытным бойцом, и он указал мне множество моих слабых мест. Он очень крутой борец, и, когда он вцепился в мою ногу, это было похоже на то, что в меня вцепилась акула. Роб Фонт тоже был довольно сложным соперником, и он набросал мне столько джебов в тот вечер в родном мне городе, что они мне снились ещё неделю. Патрик Микс был первым, кто заставил меня сдаться, впервые после моего 20-летия.

Но самым крутым и опасным я считаю Кёдзи Хоригути. То, как он мне отбил ноги и как избивал все четыре раунда — это тяжело забыть. Я бы сказал, что именно он является самым сложным соперником в моей карьере», — приводит слова Петтиса MMA Junkie.

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