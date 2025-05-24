Мераб Двалишвили получил травму за две недели до реванша с О'Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили травмировал палец ноги во время финального этапа подготовки к реваншу против экс-чемпиона UFC в этом дивизионе Шона О'Мэлли, но отметил, что это ему вовсе не помешает в предстоящем поединке.

«Ничего страшного, я его просто отрежу если что», — сказал Двалишвили на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Напомним, второй бой между Двалишвили и О'Мэлли состоится 7 июня в Ньюарке (США), где они возглавят турнир UFC 316. Стоит отметить, что их первый поединок состоялся в сентябре 2024 года и тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили.