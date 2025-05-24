«Я пошёл против плана». Белал Мухаммад — о поражении от Делла Маддалены

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал о том, что не действовал согласно установленному плану на бой в противостоянии с ныне действующим чемпионом в этом дивизионе Джеком Делла Маддаленой.

«Наша стратегия заключалась в том, чтобы повалить Джека в партер. Мы не собирались отвечать ему ударами на удар… Но я вышел туда и просто почувствовал себя хорошо в разменах. Я пошел против плана игры, и до конца своих дней теперь мне придется с этим жить… Могли ли всё быть по-другому в нашем бою? Конечно могло. Мог бы быть бой с ним намного легче? Мог бы!» — приводит слова Мухаммада портал Championship Rounds в социальной сети.

Напомним, Мухаммад проиграл Маддалене единогласным решением судей по итогам главного боя турнира UFC 315.