Фрэнсис Нганну: трудные жизненные пути иногда могут быть тревожными

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну опубликовал философский комментарий на фоне трудностей в своей жизни.

«Трудные жизненные пути иногда могут быть тревожными. Как однажды сказал Майк Тайсон: «Когда бог благоволит к вам, дьявол благоволит тоже, но помните, что именно бог приводит вас в этот танец». Чем сильнее вы боретесь, чтобы не упасть, тем больше сил вам даст Господь», — написал Нганну в социальных сетях.

Напомним, в апреле 2025 года Нганну сбил на мотоцикле 17-летнюю девушку Нтсаму Бриджит на родине в Камеруне. Бриджит скончалась в одном из местных госпиталей, где врачами была допущена передозировка анестезии.