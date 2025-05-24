Сонг Ядонг и Роб Фонт проведут бой 23 августа в Китае

Один из ведущих бойцов легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг и Роб Фонт проведут бой 23 августа в Шанхае (Китай). Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, Ядонг свой последний бой проводил в феврале 2025 года, где он одержал победу техническим решением судей после третьего раунда над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, закрыв поражение от экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна.

Фонт идёт на серии из двух побед. Его предыдущий поединок состоялся в феврале 2025 года, где он одержал победу раздельным решением судей над Жаном Мацумото.

Сейчас Ядонг занимает пятую позицию в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, в то время как Фонт расположился на восьмом месте.