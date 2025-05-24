Белал Мухаммад назвал вероятного следующего соперника и дату боя

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад планирует вернуться в октагон в октябре 2025 года и хочет, чтобы его следующим соперником был другой бывший чемпион в этом дивизионе Камару Усман.

«Я буду тем парнем, который снова получит пояс. Мне не хватает одного боя, чтобы выиграть титул… Я чувствую, что следующим будет Камару Усман, если он, конечно, одолеет Хоакина Бакли. Для меня идеальным месяцем для такого поединка был бы октябрь. Но не в Абу-Даби», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Напомним, Мухаммад свой последний бой проводил в мае 2025 года в главном событии турнира UFC 315, где потерпел поражение от ныне действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены.