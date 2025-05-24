«Лучше бы дали шанс Евлоеву». Лерон Мёрфи раскритиковал реванш Волкановски с Родригесом

Британский полулегковес UFC Лерон Мёрфи недоволен тем, что руководство приняло решение организовать титульный реванш между действующим чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и Яиром Родригесом.

«У него всего одна победа в последних трёх боях – над парнем, который не входит в рейтинг. В этом нет никакого смысла. Лично я как боец дивизиона хотел бы получить титульный бой, но понимаю, что мне нужна для этого ещё одна победа. Но я бы не был против, если бы шанс дали Мовсару Евлоеву», — приводит слова Мёрфи Bloody Elbow.

Напомним, реванш между Волкановски и Родригесом находится в разработке и может состояться уже на турнире UFC 320, который пройдёт 13 сентября в Лас-Вегасе (США).