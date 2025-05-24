Ахмед Магомедов сразится с Эй Джеем Макки 19 июля в ЮАР

Российский полулегковес, выступающий в лиге PFL, Ахмед Магомедов свой следующий поединок проведёт 19 июля на турнире PFL Champions Series 2 в ЮАР, где сразится с американским экс-чемпионом Bellator Эй Джеем Макки. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над Нейтаном Келли и закрыл поражение от Генри Корралеса в феврале 2023 года.

Что касается Эй Джея Макки, то он предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и потерпел там поражение раздельным судейским решением от Пола Хьюза, прервав свою серию из четырёх побед.