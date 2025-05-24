Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RWS: Хунсуеклек vs. Нуапаяк
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Известный промоутер в восторге от предстоящего боя Сауля Альвареса с Кроуфордом

Известный промоутер в восторге от предстоящего боя Сауля Альвареса с Кроуфордом
Комментарии

Известный промоутер в мире профессионального бокса Ричард Шафер с восторгом принял анонс поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против экс абсолютного чемпиона в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда, который состоится 12 сентября в США.

«Я в этом спорте с 2000 года, то есть уже 25 лет, и не припомню боя, который был бы крупнее по своим масштабам, чем Канело — Кроуфорд. Это будет самое большое событие в боксе за всё время, что я могу вспомнить. С боем Мейвезер — Пакьяо было много шума. Да, он стал огромным финансовым успехом, но я думаю, что этот бой может быть таким же успешным, если не более», — приводит слова Шафера Boxing Scene.

Материалы по теме
«Руки Канело» и тренировки с Хабибом. Белал на самом деле так хорош?
«Руки Канело» и тренировки с Хабибом. Белал на самом деле так хорош?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android