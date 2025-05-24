Известный промоутер в восторге от предстоящего боя Сауля Альвареса с Кроуфордом

Известный промоутер в мире профессионального бокса Ричард Шафер с восторгом принял анонс поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против экс абсолютного чемпиона в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда, который состоится 12 сентября в США.

«Я в этом спорте с 2000 года, то есть уже 25 лет, и не припомню боя, который был бы крупнее по своим масштабам, чем Канело — Кроуфорд. Это будет самое большое событие в боксе за всё время, что я могу вспомнить. С боем Мейвезер — Пакьяо было много шума. Да, он стал огромным финансовым успехом, но я думаю, что этот бой может быть таким же успешным, если не более», — приводит слова Шафера Boxing Scene.