Анджело Лео отстоял титул в бою с Томоки Камедой

Сегодня, 24 мая, в Осаке (Япония) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версии IBF в полулёгкой весовой категории Анджело Лео против экс-чемпиона мира в этом дивизионе Томоки Камеды.

Поединок продлился все отведённые 12 раундов, и по их итогам судьи разошлись во мнении. Первый судья выставил ничью со счётом 114:114, в то время как двое других отдали победу Лео со счётом 115:113 и 116:112.

Таким образом, Лео провёл первую успешную защиту своего титула, который завоевал в августе 2024 года, где победил чистым нокаутом в 10-м раунде другого экс-чемпиона Луиса Альберта Лопеса.