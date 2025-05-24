Легендарный британский чемпион высказался о возвращении Тайсона Фьюри

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, британец Дюк Маккензи дал комментарий по поводу слухов о возможном возвращении на ринг его популярного соотечественника, экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Способность тренироваться ради удовольствия — это такое прекрасное чувство. Тебе не нужно делать вес, ты можешь кушать и пить, что ты хочешь. Можешь выйти и пробежаться, немного размять мышцы — это прекрасно. Мне кажется, что всем довольно наскучил Тайсон Фьюри, и его вот эти вот уходы из бокса с последующими возвращениями. Он включается и выключается, как водопроводный кран, и, как я говорю, люди просто этим наелись. Если ты собираешься возвращаться — отлично, живи с этим, ты достойный боец, у тебя есть будущее в боксе. Но если нет — тогда заткнись и продолжай с этим жить! Жизнь продолжается», — сказал Дюк Маккензи на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, последний бой Фьюри состоялся в декабре 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика в реванше.