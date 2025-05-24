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Шакур Стивенсон высказался о потенциальном бое против Джервонты Дэвиса

Шакур Стивенсон высказался о потенциальном бое против Джервонты Дэвиса
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Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал комментарий по поводу возможного поединка против действующего обладателя титула WBA в этом дивизионе Джервонты Дэвиса.

«Я думаю, что поединок с Джервонтой Дэвисом стал бы одним из самым больших в мире бокса. Честно говоря, я считаю, что всё это может быть легко организовано Турки Аль аш-Шейхом. Это невероятное событие, которое останется в истории. Турки делает самые масштабные бои в мире бокса, он создаёт самые масштабные события, и только на его шоу сейчас лучшие дерутся с лучшими», — приводит слова Стивенсона AS.

Напомним, Стивенсон свой следующий бой проведёт 12 июля против Уильяма Сепеды.

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