Шакур Стивенсон высказался о потенциальном бое против Джервонты Дэвиса

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал комментарий по поводу возможного поединка против действующего обладателя титула WBA в этом дивизионе Джервонты Дэвиса.

«Я думаю, что поединок с Джервонтой Дэвисом стал бы одним из самым больших в мире бокса. Честно говоря, я считаю, что всё это может быть легко организовано Турки Аль аш-Шейхом. Это невероятное событие, которое останется в истории. Турки делает самые масштабные бои в мире бокса, он создаёт самые масштабные события, и только на его шоу сейчас лучшие дерутся с лучшими», — приводит слова Стивенсона AS.

Напомним, Стивенсон свой следующий бой проведёт 12 июля против Уильяма Сепеды.