Стало известно, когда и с кем россиянин Денис Гольцов проведёт свой следующий бой

Известный российский боец тяжёлого дивизиона, выступающий в лиге PFL Денис Гольцов свой следующий бой проведёт 19 июля на турнира промоушена в Южной Африке. Соперником россиянина чемпион Bellator в полутяжёлом весе Кори Андерсон. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Гольцов свой последний поединок провёл в ноябре 2024 года, и одержал там победу удушающим приёмом в первом раунде над Олегом Поповым. Сейчас Гольцов идёт на серии из четырёх побед подряд.

Что касается Андерсона, то он свой предыдущий бой провёл в марте 2024 года, одержав там победу единогласным решением судей над Карлом Муром.