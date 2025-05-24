Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RWS: Хунсуеклек vs. Нуапаяк
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ренато Мойкано поделился мыслями о потенциальном поединке Махачева с Топурией

Ренато Мойкано поделился мыслями о потенциальном поединке Махачева с Топурией
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Ренато Мойкано дал комментарий по поводу возможного поединка между экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией и обладателем титула UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Сейчас я думаю, что Топурия победил бы Махачева. Мы знаем, что очень трудно нокаутировать Волкановски, насколько хорош он был в прошлом поединке против очень опасного парня – Диего Лопеса. Алекс снова выглядел на пике формы, провёл пять раундов. А Холлоуэй забежал в лёгкий вес, нокаутировал там одного из самых опасных парней, вернулся в полулёгкий и был нокаутирован Топурией. Это показывает, что Илия – серьёзный вызов, и я думаю, что с его грэпплингом, с такими движениями и боксом он доставит много проблем Махачеву», — приводит слова Мойкано MMA Junkie.

Напомним, Топурия проведёт следующий бой 28 июня против Чарльза Оливейры за вакантный титул UFC в лёгком дивизионе.

Материалы по теме
Россия «на коне» в UFC. Столько наших в топе не было давно
Россия «на коне» в UFC. Столько наших в топе не было давно
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android