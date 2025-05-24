Ренато Мойкано поделился мыслями о потенциальном поединке Махачева с Топурией

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Ренато Мойкано дал комментарий по поводу возможного поединка между экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией и обладателем титула UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Сейчас я думаю, что Топурия победил бы Махачева. Мы знаем, что очень трудно нокаутировать Волкановски, насколько хорош он был в прошлом поединке против очень опасного парня – Диего Лопеса. Алекс снова выглядел на пике формы, провёл пять раундов. А Холлоуэй забежал в лёгкий вес, нокаутировал там одного из самых опасных парней, вернулся в полулёгкий и был нокаутирован Топурией. Это показывает, что Илия – серьёзный вызов, и я думаю, что с его грэпплингом, с такими движениями и боксом он доставит много проблем Махачеву», — приводит слова Мойкано MMA Junkie.

Напомним, Топурия проведёт следующий бой 28 июня против Чарльза Оливейры за вакантный титул UFC в лёгком дивизионе.