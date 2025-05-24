Чемпион мира по боксу Валерий Львов умер на 73-м году жизни

24 мая стало известно о том, что чемпион мира по боксу Валерий Львов скончался на 73‑м году жизни. Об этом сообщает министр спорта Чувашской республики Василий Петров, не уточняя причины смерти.

«От имени Минспорта Чувашии, себя лично и всей спортивной общественности республики выражаю глубокие соболезнования родным и близким Валерия Константиновича», — написал в своем телеграм‑канале Петров.

Напомним, Львов стал чемпионом мира в 1978 году в Белграде, завоевав золото в весовой категории до 63,5 кг, а в 1975 году он завоёвывал серебро в весе до 60 кг на чемпионате Европы, который проходил в Катовице (Польша).