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Даня Милохин: Сигма Бой испугался со мной драться

Даня Милохин: Сигма Бой испугался со мной драться
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Популярный российский блогер и музыкальный исполнитель Даня Милохин считает, что блогер Арген Керимов, более известный в социальных сетях как Сигма, избегает с ним боксёрского поединка, который намечен на 6 июня в Алма-Ате (Казахстан).

«Сигма Бой испугался со мной драться. Полгода назад мы договорились с Аргеном о бое по правилам бокса. Нашли промоушен, уже подписали контракты, и с тех пор я всё свободное время посвящал тренировкам. Я потратил кучу денег на сборы в разных странах, я жертвовал личной жизнью, держал диету и согнал пять килограммов, чтобы уложиться в его весовую категорию.

И вот когда до боя остаётся две недели, люди уже купили билеты — Арген и его менеджеры не выходят на связь и до меня дошли слухи, что они ищут причину, чтобы слиться с боя. Арген, если ты испугался, то скажи об это напрямую, по-мужски, без выдуманных причин. Если ты признаешься, то это хоть как-то компенсирует потраченное мной время, и я заберу твоё лицо, потому что настоящий сигма не боится выйти в ринг», — сказал Милохин на видео, опубликованном у себя в социальных сетях.

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