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Мовсар Евлоев оставил послание Дане Уайту

Мовсар Евлоев оставил послание Дане Уайту
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

«Я сказал UFC, что буду драться с любым, кого они захотят выставить против меня, а после того, как я одержу победу, мне больше нельзя будет отказать [в титульном бою], Дана Уайт», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Согласно неподтверждённым данным, Евлоев проведёт следующий поединок против дебютанта и бывшего бойца Bellator и PFL американца Аарона Пико на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Бой будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием ивента.

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