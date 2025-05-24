Оливейра отреагировал на высмеивание со стороны Топурии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра отреагировал на то, что экс-обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия высмеивал его и говорил, что он ментально сдаётся во время сложных боёв.

«Моя карьера в ММА длится уже порядка 15 лет. Я видел, как многие парни, с которыми мне приходилось драться, говорили, что в бою с ними я сдамся, они меня нокаутируют, прикончат. Но когда приходило время боя, эти парни ничего не смогли исполнить», — приводит слова Оливейры портал Sportskeeda.

Бразильскому атлету 35 лет. В своём рекорде Чарльз имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

Бой между Топурией и Оливейрой станет главным событием турнира UFC 317. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе.