Делла Маддалена вспомнил, как чуть не лишился руки после боя с Бёрнсом

Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена вспомнил, как чуть не лишился руки после поединка с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 77 кг бразильцем Гилбертом Бёрнсом, состоявшегося в марте 2024 года в Майами на турнире UFC 299.

Австралийский атлет сломал руку в ходе боя, в результате чего его прооперировали, но в процессе операции в рану занесли инфекцию, из-за которой лечение Джека затянулось.

«На месте шрама образовался большой нарыв. Я снова обратился к хирургу, и он, не теряя времени, разрезал его скальпелем. Гной буквально хлынул наружу, и доктор сказал: «Ого, это нехорошо». Он определил, что инфекция всё ещё присутствует.

Всего мне пришлось перенести четыре операции на руку. После этого мы в основном следили за развитием событий, и каждую неделю нам делали рентген, чтобы увидеть, как срастается кость. Врач сказал, что либо кость заживёт нормально, либо медленно начнёт рушиться… В тот момент я даже не пыталась с ним поговорить об этом», — приводит слова Делла Маддалены портал Sportskeeda.