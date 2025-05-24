Тренер Махачева заявил, что слова Топурии о трусости Ислама полностью ложные

Хавьер Мендес, являющийся тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, заявил, что обвинения в трусости экс-чемпиона UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии в адрес его подопечного не имеют ничего общего с реальностью.

«Ислам сказал мне несколько лет назад: «Тренер, моя цель — выиграть как больше чемпионских боёв здесь, в лёгком весе, и часто защищать свой титул. А потом, если будет шанс стать чемпионом в полусреднем весе, я пойду за этим. Хочу стать двойным чемпионом». Я ему ответил: «Это отличный план». Эти слова Ислам произнёс после того, как завоевал пояс. Эту цель Махачев поставил в своей карьере ещё до того, как узнал о существовании Топурии. Решение Ислама подняться в полусредний вес никак не связано с появлением в лёгком Илии», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.