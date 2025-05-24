Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RWS: Хунсуеклек vs. Нуапаяк
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мендес раскрыл, что Хабиб хотел наказать Макгрегора в бою и был готов сломать ему челюсть

Мендес раскрыл, что Хабиб хотел наказать Макгрегора в бою и был готов сломать ему челюсть
Аудио-версия:
Комментарии

Хавьер Мендес, бывший тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе и члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, раскрыл, что его подопечный хотел наказать бывшего двойного чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 77 кг ирландца Конора Макгрегора за все его оскорбления, которые Печально известный произнёс в адрес Орла в преддверии боя.

«Люди спрашивали меня о том болевом приёме, который [Хабиб] исполнил в бою с Конором… Тогда я обратился к этому парню и спросил: «Хабиб, я говорил людям, которые брали у меня интервью, что ты не хотел, чтобы он постучал в начале поединка. Ты хотел наказать его. Я прав?» А он ответил: «Нет, тренер, ты ошибался. Хотел, чтобы Конор постучал. Но не рано. Мне хотелось наказать Макгрегора. Если бы этот парень не постучал, я сломал бы ему челюсть», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.

Поединок между Хабибом и Конором стал главным событием турнира UFC 229, который состоялся 6 октября 2018 года. Бой завершился победой Орла болевым приёмом (залом шеи) в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Тренер Махачева заявил, что слова Топурии о трусости Ислама полностью ложные
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android