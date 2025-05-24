Мендес раскрыл, что Хабиб хотел наказать Макгрегора в бою и был готов сломать ему челюсть

Хавьер Мендес, бывший тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе и члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, раскрыл, что его подопечный хотел наказать бывшего двойного чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 77 кг ирландца Конора Макгрегора за все его оскорбления, которые Печально известный произнёс в адрес Орла в преддверии боя.

«Люди спрашивали меня о том болевом приёме, который [Хабиб] исполнил в бою с Конором… Тогда я обратился к этому парню и спросил: «Хабиб, я говорил людям, которые брали у меня интервью, что ты не хотел, чтобы он постучал в начале поединка. Ты хотел наказать его. Я прав?» А он ответил: «Нет, тренер, ты ошибался. Хотел, чтобы Конор постучал. Но не рано. Мне хотелось наказать Макгрегора. Если бы этот парень не постучал, я сломал бы ему челюсть», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.

Поединок между Хабибом и Конором стал главным событием турнира UFC 229, который состоялся 6 октября 2018 года. Бой завершился победой Орла болевым приёмом (залом шеи) в четвёртом раунде.