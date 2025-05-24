Делла Маддалена намерен обратиться к Волкановски за советами перед боем с Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена сообщил, что планирует обратиться к обладателю титула UFC в полулёгком весе Александру Волкановски за советами насчёт того, какой стратегии придерживаться в бою с лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Исламом Махачевым.

«Буду ли я разговаривать с Волком? 100%, я определённо планирую это сделать. Мы поговорим с Волком [насчёт того, как работать с Махачевым]. Посмотрим, что он скажет», — приводит слова Делла Маддалены аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Ранее Делла Маддалена вспомнил, как чуть не лишился руки после боя с Бёрнсом.