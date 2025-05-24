Видео: Джон Джонс купается в бассейне с дагестанскими бойцами

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс в Таиланде во время съёмок в реалити-шоу ALF Reality искупался в бассейне с дагестанскими бойцами, которые также принимают участие в съёмках.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.