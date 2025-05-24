Хабиб Нурмагомедов отреагировал на историческую победу «Краснодара» в РПЛ сезона-2024/2025

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу футбольного клуба «Краснодар» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

«Краснодар», мои поздравления, историческая победа. Ещё больше рад за Сергея Галицкого», — подписал Нурмагомедов фотографии, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками.