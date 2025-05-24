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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на историческую победу «Краснодара» в РПЛ сезона-2024/2025

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на историческую победу «Краснодара» в РПЛ сезона-2024/2025
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу футбольного клуба «Краснодар» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Краснодар», мои поздравления, историческая победа. Ещё больше рад за Сергея Галицкого», — подписал Нурмагомедов фотографии, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками.

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