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Роган: не хочу видеть жирных тяжей. Пусть они идут к чёрту. Верните Оверима на допинге

Роган: не хочу видеть жирных тяжей. Пусть они идут к чёрту. Верните Оверима на допинге
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57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган расстроен тем, что бойцы UFC утратили свою великолепную физическую форму ввиду запрета на употребление допинга.

«Когда в UFC заключили соглашение о сотрудничестве с USADA, всё изменилось и телосложения бойцов растаяли. Парни кардинально изменились. Величайшим примером этого стал Алистар Оверим. Когда он дрался с Броком Леснаром, то выглядел чертовски жёстким.

В то время Алистар понтовался в октагоне, тогда он был тем самым Уберимом — в этом парне было 117 кг массы, он был чертовски крепкий, рельефный и одним из самых элитных ударников на планете.

А потом Оверима заставили пройти тесты на наличие запрещённых веществ, после чего [он отказался от их употребления] и стал просто нормальным человеком с хорошими боевыми навыками. Алистар перестал быть Уберимом, разрушителем. Мне бы очень хотелось увидеть, как бы этот мужик гнался за титулом на допинге. Боже мой, это было бы эпично.

И да, я хочу веселья (смеётся). Не хочу видеть жирных тяжей. Пусть они идут к чёрту. Верните лучше Оверима на допинге», — приводит слова Рогана портал MMA Fighting.

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