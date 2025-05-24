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Роган: русские и дагестанские имена сложнее всего произносить

Роган: русские и дагестанские имена сложнее всего произносить
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57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган признался, что испытывает серьёзные проблемы с произношением имён русских и дагестанских бойцов.

«Я допускаю ошибки [работая комментатором на турнирах UFC], некоторые из них грубые. Однажды я облажался, когда произнёс неправильно имя Умара Нурмагомедова. Есть много русских и дагестанских имён, произношение которых просто сбивает с толку.

И в ситуациях, когда парень является дебютантом в лиге, мне приходится искать в интернете его бои [чтобы понять, как правильно сказать его имя]. Но некоторых бойцов даже объявляют по-разному. Поэтому приходится узнавать произношение их имён у них самих — мы просим ребят, чтобы они записали видео, где произносят своё имя. Как правило, русские имена сложнее остальных произносить», — приводит слова Рогана аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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