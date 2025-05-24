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«Освобождай титул или защищай». Биспинг оставил послание Джону Джонсу

«Освобождай титул или защищай». Биспинг оставил послание Джону Джонсу
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг обратился к 37-летнему обладателю титула UFC в тяжёлом весе американцу Джону Джонсу, призвав его принять бой с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг соотечественником Томом Аспиналлом или освободить свой пояс.

«Джон не хочет давать Тому шанса, когда ему самому в молодости давали возможность подраться за пояс. Джонс — самый молодой чемпион в истории UFC. И он оправдывается тем, что всегда будут появляться молодые претенденты.

Когда ты становишься чемпионом, в твои обязанности входит защита титула. Поэтому освобождай пояс или защищай — всё просто», — приводит слова Биспинга портал Bloody Elbow.

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