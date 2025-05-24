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«Это их дело». Диллашоу — о решениях бойцов переходить в другие категории ради наследия

«Это их дело». Диллашоу — о решениях бойцов переходить в другие категории ради наследия
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Ти Джей Диллашоу поддержал решения бойцов менять весовые категории ради создания собственного наследия в смешанных единоборствах.

«Было бы справедливо позволять бойцам менять весовые категории, особенно когда они уходят ради вызовов, которые имеют смысл. Парни работали не покладая рук, чтобы получить этот пояс.

Бойцам нужно принимать какие-то решения насчёт своей карьеры, того, что они хотят делать и какое имя хотят создать. Это их дело. Всё дело в создании собственного наследия», — приводит слова Диллашоу портал Sportskeeda.

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