Джон Джонс отреагировал на сбор подписей с целью лишить его титула

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс дал понять, что запущенная фанатами петиция с целью лишения его пояса не сильно его беспокоит, как и то, когда в его крови после реванша с соотечественником Даниэлем Кормье были обнаружены пикограммы запрещённого вещества — туринабола.

«Эквивалент пикограммам😂», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

К настоящему моменту петицию подписали свыше 40 тыс. человек по всему миру.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.