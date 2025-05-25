Пимблетт: никогда не пойду против Джонса. Но если кто и победит его, так это Аспиналл

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт высказался насчёт потенциального поединка между чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом и обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг соотечественником Томом Аспиналлом.

«Я люблю Аспиналла. Он мой друг, но я никогда не смогу пойти против Джона Джонса. Мы не видели, чтобы кто-то побеждал его. Но если кто-то и может победить этого парня, так это Аспиналл. Том мог бы просто нокаутировать его.

Но я наблюдал за карьерой Джона с тех пор, как тот стал чемпионом UFC. Как же круто он составляет геймплан под соперника. Джон реально находит способ победить кого-то и работает над этим», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.