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20-летний Мозес Итаума нокаутировал американца Майка Балогана во втором раунде

20-летний Мозес Итаума нокаутировал американца Майка Балогана во втором раунде
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В Глазго (Шотландия) состоялся вечер бокса, в рамках которого встречались 20-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума и 41-летний американец Майк Балоган. Поединок закончился победой Итаумы нокаутом уже во втором раунде. Примечательно, что ранее Мозес дважды отправлял соперника в нокдаун.

Для Итаумы эта победа стала 13-й в карьере. Спортсмен ещё ни разу не проигрывал. Балоган потерпел третье поражение. Также на его счету 21 победа.

Отметим, что после победы менеджер британца Фрэнсис Уоррен заявил, что его клиент выйдет в ринг в июле в рамках большого вечера бокса, который возглавит бой-реванш между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа.

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