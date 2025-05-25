«Это ужасно». Биспинг — о поведении Джонса перед возможным боем с Аспиналлом

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг прокомментировал поведение 37-летнего обладателя титула UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса в преддверии возможного поединка с обладателем временного пояса дивизиона Томом Аспиналлом.

«Очевидно, что Дана [Уайт] был очень непреклонен в том, что бой состоится. Так что, я думаю, возможно, Джон просто психологически воздействует на Тома, потому что он мастер своего дела и знает, что делает. Если это не так, и у него нет намерения драться, и он просто тянет время, потому что хочет удержать пояс, то, откровенно говоря, это ужасно», — приводит слова Биспинга издание MMAJunkie.