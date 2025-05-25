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Уиттакер — о бое с де Риддером: неуклюжий парень. Проложу путь к титулу

Уиттакер — о бое с де Риддером: неуклюжий парень. Проложу путь к титулу
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о своём поединке с Ренье де Риддером.

«Де Риддер неуклюжий парень. Он придерживается того же менталитета, той же школы мышления, согласно которой вы просто идёте вперёд и бьёте людей, верно? Я понимаю, что в этом бою у меня должно быть преимущество, и думаю, что это отличный предвестник того, чего мне хочется достичь в будущем. Его стиль грэпплинга также довольно крут. Он в некотором роде один из тех парней, которые на самом деле превращают в оружие многое из того, что он делает, — постоянно давят.

Но у меня желание заявить о себе в следующем бою. Я действительно хочу, вы знаете, послать сообщение и проложить себе путь к титулу, так что сейчас я сосредоточен на этом», — приводит слова Уиттакера издание MMANews.

Ренье де Риддер и Роберт Уиттакер проведут бой между собой 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ), где возглавят турнир UFC on ABC.

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