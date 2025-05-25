«У меня разбита губа. Хасбик очень силён». Джон Джонс – о встрече с Хасбуллой

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал, как проводит время с амбассадором UFC популярным российским блогером Хасбуллой Магомедовым, который более известен как Хасбик.

«Мы с Хасбуллой отлично проводим время. Дурачимся почти каждый божий день, прямо сейчас у меня разбита губа, возможно, из-за его удара. Но мы здорово проводим время. Безусловно, он очень силён, очень и очень крепок и умеет драться. Нам весело», — сказал Джонс в интервью Red Corner MMA.

В общей сложности Джонс за время карьеры к настоящему моменту одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё одно противостояние с его участием было признано несостоявшимся.

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