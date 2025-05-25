В команде Усика прояснили позицию Александра по возможному бою с Джейком Полом

Украинский боксёр Александр Усик открыт к поединку с американцем Джейком Полом. Об этом рассказал менеджер команды Александра Сергей Лапин.

«Бой с Джейком Полом – великолепное шоу. Представьте себе анонс — абсолютный чемпион мира по боксу заходит в клетку, чтобы по правилам ММА сразиться с парнем, который победил в ринге нескольких бойцов ММА. Фанаты были бы рады такое увидеть. Нам нужно было бы полностью перестроить наш тренировочный лагерь – привлечь экспертов по борьбе и кикбоксингу, чтобы они помогли овладеть приёмами, необходимыми для боя в клетке. Но мы ведь видели реакцию команды Джейка Пола – им понравилась эта идея. Усик также сказал: «Почему бы и нет? Это круто — я люблю сложные вызовы». Он даже упомянул, что в детстве боролся и участвовал в рукопашных боях. Это был бы отличный поединок в клетке. Но сейчас мы готовимся к бою с Дюбуа. И уже после вернёмся к переговорам с командой Джейка Пола», — приводит слова Лапина Mirror со ссылкой на Norske Bettingsider.

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