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Джонс рассказал, почему принял участие в съёмках шоу Alf Global Reality

Джонс рассказал, почему принял участие в съёмках шоу Alf Global Reality
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал, как решил принять участие в съёмках реалити-шоу Alf Global Reality, которое проходило в Таиланде.

«Я уже знал, что в этом шоу были Алджамейн Стерлинг, Пётр Ян, Хамзат Чимаев. Так что когда один из продюсеров вышел на связь с моим менеджером с предложением уехать в Таиланд на месяц, а Таиланд — одно из красивейших мест, то у меня не было никаких сомнений по поводу этой идеи.

Так что да, я согласился сразу. Для меня радостно поделиться с прекрасными бойцами на этом шоу свои опытом, чтобы вывести их на следующий уровень», — приводит слова Джонса издание Red Corner MMA.

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