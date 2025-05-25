Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен ответил, кто станет главной звездой UFC после Конора Макгрегора

Чейл Соннен ответил, кто станет главной звездой UFC после Конора Макгрегора
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен высказал мнение, что следующей большой звездой UFC станет британец Пэдди Пимблетт, занимающий в настоящий момент восьмое место в лёгком дивизионе.

«Пэдди летит вверх с космической скоростью. Хотите знать, кто станет следующей большой звездой? Я слышу этот вопрос постоянно. Будет ли это Илия Топурия? Может быть, Ислам Махачев или Шон О'Мэлли? А может, Алекс Перейра? Что мы будем делать без Конора Макгрегора? Я слышу все эти вопросы. Вот что я вам всем скажу. Это будет Пэдди Пимблетт», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Материалы по теме
«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева
«За его спиной вся Англия». Боя с Пимблеттом хочет даже тренер Махачева

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android