Чейл Соннен ответил, кто станет главной звездой UFC после Конора Макгрегора

Бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен высказал мнение, что следующей большой звездой UFC станет британец Пэдди Пимблетт, занимающий в настоящий момент восьмое место в лёгком дивизионе.

«Пэдди летит вверх с космической скоростью. Хотите знать, кто станет следующей большой звездой? Я слышу этот вопрос постоянно. Будет ли это Илия Топурия? Может быть, Ислам Махачев или Шон О'Мэлли? А может, Алекс Перейра? Что мы будем делать без Конора Макгрегора? Я слышу все эти вопросы. Вот что я вам всем скажу. Это будет Пэдди Пимблетт», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт: