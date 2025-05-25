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Руководитель Федерации бокса Республики Тыва скончался в 43 года

Руководитель Федерации бокса Республики Тыва скончался в 43 года
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Руководитель Федерации бокса Республики Тыва Айдын Балзанай умер в возрасте 43 лет. Об этом информирует пресс-служба Федерации бокса России.

«Айдын Павелович внёс большой вклад в развитие вида спорта «бокс» в Республике Тыва. Талантливый руководитель и организатор – все, кто был знаком с Айдыном Павеловичем, неизменно отзывались о нём с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Айдына Павеловича. Боксёрская семья всегда будет хранить о нём память», — говорится в сообщении Федерации бокса России.

Балзанай является многократным чемпионом Республики Тыва и Сибирского федерального округа, призёром и победителем первенств страны и всероссийских турниров. Информация о причинах смерти Айдына пока не сообщается.

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