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«Бизнес важнее заслуг». Стерлинг — об отсутствии титульного боя у Евлоева

«Бизнес важнее заслуг». Стерлинг — об отсутствии титульного боя у Евлоева
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35-летний американский бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о непобеждённом российском атлете и четвёртом номере рейтинга Мовсаре Евлоеве.

«Бизнес/маркетинг важнее заслуг. Все мы, бойцы, знаем, как проходит новая эра ММА в UFC. Поэтому мы должны осознанно принимать решение о том, как мы будем драться и как мы будем позиционировать себя. ИМХО, Мовсар должен был получить свой титульник ещё один-два боя назад», — написал Стерлинг в социальной сети Х (ранее Twitter).

Евлоев может провести свой следующий поединок против дебютанта и бывшего бойца Bellator и PFL американца Аарона Пико на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

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