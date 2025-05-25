Диаз раскрыл, кто изначально вместо Макгрегора должен был играть в фильме «Дом у дороги»

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) Нейт Диаз заявил, что изначально роль в фильме 2024 года «Дом у дороги» предлагалась ему.

«Вообще предполагалось, что роль Конора Макгрегора в «Доме у дороги» сыграю я. Это была моя роль. Однако я подумал: «Нет, я не собираюсь включаться в проект, чтобы проиграть бой». Я видел первоначальный «Дом у дороги» и такой: «Итак, я буду главным злодеем. А кто тогда будет Патриком Суэйзи?» И они сказали, что его роль сыграет Джейк Джилленхол. Тогда я ответил примерно следующее: «Я не собираюсь сниматься в фильме, чтобы проиграть «Горбатой горе» [фильм с участием Джилленхола]. Я не могу. Я никому не проиграю», — сказал Диаз на канале The HJR Podcast в YouTube.

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