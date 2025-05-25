Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев рассказал, как сделать поединок между Махачевым и Топурией более значимым

Мокаев рассказал, как сделать поединок между Махачевым и Топурией более значимым
Комментарии

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев рассказал, что сделает поединок между двумя топовыми представителями UFC Исламом Махачевым и Илией Топурией более значимым.

«Если Ислам победит Илью, люди скажут, что он победил другого бойца из более лёгкого дивизиона. Но если Ислам выиграет титул в полусреднем весе, а Илия победит Оливейру, это будет ещё более грандиозный бой. Я бы предпочёл, чтобы Ислам стал чемпионом, а Топурия взял титул в своём дивизионе, и они могли бы драться в едином весе за всё, что захотят. Я думаю, это было бы грандиознее», — приводит слова Мокаева издание Red Corner в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Материалы по теме
«Бизнес важнее заслуг». Стерлинг — об отсутствии титульного боя у Евлоева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android