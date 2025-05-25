Мокаев рассказал, как сделать поединок между Махачевым и Топурией более значимым

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев рассказал, что сделает поединок между двумя топовыми представителями UFC Исламом Махачевым и Илией Топурией более значимым.

«Если Ислам победит Илью, люди скажут, что он победил другого бойца из более лёгкого дивизиона. Но если Ислам выиграет титул в полусреднем весе, а Илия победит Оливейру, это будет ещё более грандиозный бой. Я бы предпочёл, чтобы Ислам стал чемпионом, а Топурия взял титул в своём дивизионе, и они могли бы драться в едином весе за всё, что захотят. Я думаю, это было бы грандиознее», — приводит слова Мокаева издание Red Corner в социальной сети Х (ранее Тwitter).