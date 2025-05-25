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Дэвид Бенавидес назвал бой, который стал бы самым денежным в карьере Сауля Альвареса

Дэвид Бенавидес назвал бой, который стал бы самым денежным в карьере Сауля Альвареса
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Чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дэвид Бенавидес вновь высказался о желании провести поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Если Канело сразится со мной, то это, вероятно, будет самый важный бой в его карьере. Он заработает самые большие деньги, которые когда-либо получал. Если он считает, что я такой плохой боксёр, что он мог бы с лёгкостью победить меня, почему бы ему со мной не встретиться? Он получит уважение людей и хорошую зарплату. Так в чём проблема?» — сказал Бенавидес в подкасте с Камару Усманом и Генри Сехудо.

Напомним, в сентябре Альварес проведёт поединок с американцем Теренсом Кроуфордом.

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Работа на лапах с Саулем Альваресом от первого лица:

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