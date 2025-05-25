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«Если кто и есть, то это он». Дэвид Бенавидес — о боксёре, способном победить Альвареса

«Если кто и есть, то это он». Дэвид Бенавидес — о боксёре, способном победить Альвареса
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Чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дэвид Бенавидес поделился мнением о предстоящем поединке между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом. Спортсмены сразятся в ночь с 12 на 13 сентября мск в США.

«Думаю, если у кого и есть шанс, или, скорее, возможность победить Канело, то это Теренс Кроуфорд. Его интеллект на другом уровне. Он отличный боец. К тому же он силён», — сказал Бенавидес в подкасте с Камару Усманом и Генри Сехудо.

В общей сложности на счету Альвареса 63 победы, два поражения и две ничьих. В активе Кроуфорда 41 победа без единого поражения.

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