Диллон Дэнис: то, что Евлоеву не дали титульник, ужас. Он заслужил его

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, считает, что матчмейкеры UFC должны были дать титульный шанс непобеждённому россиянину Мовсару Евлоеву, который занимает четвёртую строчку в рейтинге полулёгкого веса.

«Это ужасно, Мовсар заслужил титульный бой», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.

Согласно неподтверждённым данным, Евлоев проведёт следующий поединок против дебютанта и бывшего бойца Bellator и PFL американца Аарона Пико на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Бой будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием ивента.