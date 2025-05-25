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О'Мэлли спаррингует с Адесаньей

О'Мэлли спаррингует с Адесаньей
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли провёл спарринг с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

Напомним, следующий поединок Сахарок проведёт на турнире UFC 316, который состоится 9 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Его соперником станет действующий чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили. Их поединок станет главным событием вечера. Для бойцов это будет их реванш.

Адесанья, в свою очередь, последний поединок провёл на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда его соперником был француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов. Бой завершился победой Нассурдина нокаутом во втором раунде.

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