Боец поп-ММА Тарасов — Дзюбе: кидаю тебе вызов на бой! Покажи, что такое не позор

Известный российский боец, выступающий в поп-ММА, Артём Тарасов бросил вызов на бой именитому нападающему футбольного клуба «Акрон» соотечественнику Артёму Дзюбе.

«Артём Дзюба, я слышал, что ты хочешь ворваться в поп-ММА. Мне кажется, лучшего соперника для тебя нет. Тем более ты плохо прокомментировал мой бой с Вячеславом Дациком, сказав, что он был позорным. Поэтому давай устроим с тобой поединок, и ты покажешь, что такое не позор. Посмотрим, кто выиграет. Я – блогер и боец, ты – профессиональный футболист, лучший бомбардир в истории чемпионата России.

Я к тебе отношусь с уважением, но те слова, которые ты сказал после боя с Дациком, очень меня огорчили. Поэтому я с удовольствием проведу с тобой бой. Давай, соглашайся!

Понимаю, что ты играешь в футбол, но удели немного времени на тренировки для боя, и мы устроим мясо. И посмотрим, как теперь ты будешь комментировать не чужой бой, а свой, когда окажешься на ринге или в клетке – это будет уже совсем другое. Так что давай, я готов как следует преподать тебе урок блогерства и напомнить о бое с Дациком. Только теперь буду бегать не я, а ты. Кидаю вызов!» — приводит слова Тарасова издание «Советский спорт».