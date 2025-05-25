Двалишвили: мне сложно мотивировать себя перед реваншем с О'Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поделился мыслями перед реваншем с представителем США Шоном О'Мэлли, который состоится 9 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Реванш с О'Мэлли выглядит странным для меня, поскольку мне сложно мотивировать себя. Я дерусь с тем же парнем, но знаю, что этот парень теперь будет опаснее. В первом бою я знал, что мой геймплан сработает и мне удастся нейтрализовать его план на бой. Теперь понятия не имею, какой Шон подготовит план на поединок.

В первом бою я был расслаблен, но в этот раз не хочу выходить в таком состоянии, поскольку понимаю, что О'Мэлли внесёт серьёзные коррективы в свой стиль.

Я взволнован реваншем с Шоном. Хочу попытаться прикончить его и попробовать применить разные вещи. Этот парень говорит, что на 70% улучшится. И я хочу это увидеть», — приводит слова Двалишвили портал MMA Mania.