Комментатор UFC раскрыл, с кем и когда проведёт следующий бой Шавкат Рахмонов

Комментатор UFC Джон Аник сообщил в эфире шоу Draftkings Network, что топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе, казах Шавкат Рахмонов проведёт следующий поединок с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг американо-палестинцем Белалом Мухаммадом в октябре.

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иана Гарри.

Мухаммад, в свою очередь, свой последний бой проводил в мае 2025 года в главном событии турнира UFC 315, где потерпел поражение от ныне действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены.