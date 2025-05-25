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Двалишвили намерен провести ещё два боя в 2025 году

Двалишвили намерен провести ещё два боя в 2025 году
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал, что намерен провести в текущем году ещё два поединка, если победит на UFC 316 американца Шона О'Мэлли.

«Я собираюсь взять только один месяц на отдых [когда одержу победу в бою с О'Мэлли] и вернуться в тренировочный лагерь. Слышал, что у UFC в планах провести турнир в Гвадалахаре, Мексика. Мне хотелось бы подраться в том карде. Ещё было бы неплохо выступить в ноябре в Нью-Йорке или в декабре в Лас-Вегасе. Посмотрим, дадут ли мне ещё два поединка в этом году», — приводит слова Двалишвили портал BJ Penn.

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